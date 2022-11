Johnny Depp lehet Rihanna jövő heti divatbemutatójának meglepetésvendége, kiakadtak a twitterezők

A TMZ írt először arról, hogy információk szerint Johnny Depp is ott lesz majd Rihanna ruhamárkájának jövő szerdai divatbemutatóján. A lap úgy tudja, Depp nem a kifutón sétálva mutatja majd be az új kollekció férfiaknak készült darabjait, hanem sztárvendégként lepi majd meg a nézőket.

A szóban forgó meglepetés nem aratott osztatlan sikert a márka rajongóinak körében. Az NBC News szúrta ki, hogy a Savage X Fenty Twitter-oldalának címezve több poszt is megjelent, melyeknek írói Depp részvételét sérelmezik. Szerintük a színész szerepeltetése éles ellentétben áll a mákra szellemiségével, melyben a sokszínűséget és az elfogadást hirdetik.

– hangzott néhány hozzászólás.

Az indulatok az válthatta ki, hogy Johnny Depp korábban hosszasan pereskedett a volt feleségével, Amber Hearddel, aki állította, a színész bántalmazta őt. Heard ugyan az idei, Egyesült Államokbeli pert elveszítette a volt férje ellen, az Egyesült Királyságban nyert 2020-ban, amikor a bíróság kijelentette: nem volt rágalmazás a Sun nevű lap részéről, hogy a cikkjükben feleségverőnek titulálták a színészt.

Depp egyébként az idén játszódó persorozat lezártakor úgy fogalmazott: a bíróság hat év után visszaadta az életét az ítéletével.

Annak idején Rihanna is élt bántalmazó kapcsolatban: volt pasiját, Chris Brownt 2009-ben tartóztatták le, miután összeverte az énekesnőt. A rapper be is vallotta a tetteit.

Amíg egyesek szerint a történtek fényében nem elegáns Rihanna részéről, hogy helyet biztosítana Johnny Deppnek a műsorában, mások szerint éppen dicséretes a döntése, úgy vélik ugyanis, hogy semmi gond nincs azzal, ha „két túlélő összedolgozik”.

And who made you the boss? 2 surviving victims work together and you are mad… why?

— Catten Batten🏴‍☠️ (@BattenCatten) November 3, 2022