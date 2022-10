Arra ment be a szobájába egy londoni nő, hogy egy róka fekszik az ágyában – videó

A nyitott ajtón beosonó állat láthatóan kényelembe helyezte magát az ágyon, és akkor sem zavartatta magát, amikor a házigazda belépett a szobába.

Nagyon megijedhetett az a londoni nő, aki nemrég egy reggel arra ment be a szobájába, hogy egy róka fekszik az ágyán. A Markc0rrigan néven tiktokozó Holly története azért igazán érdekes, mert volt annyi lélekjelenléte, hogy levideózta az állatot, és a közösségi oldalon is megosztotta a felvételt – melyet aztán a Daily Mirror is bemutatott.

Így a fiatal nőnek hála most bárki beleborzonghat abba, hogy milyen lehet bemenni egy olyan szobába, ahol az ágyon egy róka fekszik.

Volt egy meglepetésvendégem ma reggel

– írta a konyhából indító felvétel elejére Holly, és egy hozzászólásban azt is elárulta, hogy a cuki, de egyúttal ijesztő állat az alatt az öt perc alatt osont be a lakásába, amíg kiengedte az ajtón a macskáját.

A borzongó kommentelőkben az a kérdés is felmerült, hogyan tudta eltávolítani az állatot az ágyáról, de Holly mindenkit megnyugtatott:

Olvastuk, hogy nem szeretik a hangos zajokat, ezért enyhe ricsajt csaptunk egy edénnyel, majd egy seprűt használtunk, hogy előcsalogassuk. Még csak egy baba volt, úgyhogy szörnyen érezte magát.

A hátborzongató felvételt három nap alatt több mint félmillió alkalommal indították el, és már lassan százezer lájknál jár.