Harrison Ford és a második Indiana Jones-filmből ismert kissrác 38 év után újra találkoztak

Eltelt némi idő azóta.

Nemrég Harrison Ford újra felbukkant a kamerák előtt egy Disney sajtóeseményen, hogy beszéljen kicsit a következő, számára utolsó Indiana Jones-filmről, amiben szerepelni fog.

1984-ben jelent meg a második Indiana Jones-film, a Végzet Temploma, amiben a régészprofesszornak akadt egy segítőtársa, Picúr, akit Ke Huy Quan alakított. A szóban forgó Disney-eseményen a most 51 éves Quan is tiszteletét tette, aki összefutott Forddal, Instagramja alapján pedig közös képet is lőttek 38 évvel közös filmjük után.

Egy kép 1984-ből: