Zimány Linda: Remélem, hogy a DWTS által egy olyan fejlődésen megyek keresztül, amivel akár a szerelmet is bevonzom az életembe

Az utóbbi időben bezárkózott, de szeretné visszanyerni a régi énjét.

Öt év után tér vissza a képernyőre Zimány Linda, aki a Nagy Duett után most a Dancing with the Stars harmadik évadában lesz látható.

A modell az nlc-nek beszélt arról, hogy bár minden évben hívták műsorokba, nem érezte úgy, hogy ezekben ki tudna teljesedni, vagy újat tudna mutatni. Ezt a felkérést azért vállalta el, hogy visszanyerje a régebbi énjét, az utóbbi időben ugyanis eléggé bezárkózott.

Nem mutattam magamból, a magánéletemből, a személyiségfejlődésemből semmit a social médiában. Ez egy védekező mechanizmus, hiszen a nyilvánosság előtt nőttem fel, és egy idő után teher lett a sok figyelem. Sokszor olyan dolgokat írtak rólam, ami nem igaz, ezt pedig igazságtalannak éreztem, és ez egy fiatal lánynak, amilyen én voltam a karrierem kezdetén, komoly sérüléseket tud okozni

– fogalmazott. Azt mondta, reméli, hogy a tánc feloldja benne azokat a gátakat, amik az utóbbi időben visszafogták.

Biztos benne, hogy odateszi majd magát, és a maximumot nyújtja, így nem lesz bennem hiányérzet, ha kiesnének a versenyből.

Úgy nőttem fel, hogy mindig a tökéletes arcomat kell mutatnom, mert az embereknek mindig voltak elvárásai velem kapcsolatban. A személyiségfejlődésemben egy nagyon fontos mérföldkő, hogy elengedem a tökéletességre való törekvést. Ez a műsor nagyon jó lesz arra is, hogy ebben segítsen, hiszen ez nem az én játszóterem, én itt kezdő vagyok és biztos vagyok abban is, hogy bár törekedni fogok a tökéletesre, nem lesz mindig hibátlan a produkció.

Zimány Linda arról is beszélt, hogy nagyon felpörögtek a mindennapjai, és most először tudja azt mondani, hogy „egyszerűvé teszi a dolgot a szingliség”.