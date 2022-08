Tom Holland is Budapesten van

Már javában zajlik a Dűne második részének forgatása, melynek apropójából az elmúlt hetekben több világsztár is Magyarországra látogatott. Timothée Chalamet, Zendaya és Stellan Skarsgård is Budapesten vannak.

Már megkezdődött a Dűne című film folytatásának forgatása Magyarországon, és ez azzal is jár, hogy nagyobb az esély hollywoodi sztárokba botlani Budapesten.

A jelek szerint a napokban a Pókember-filmek sztárja, Tom Holland is megérkezett a fővárosba. A színész a párja, Zendaya oldalán sétálgatott Budapesten, minderről pedig egy rövid felvétel is készült.

Zendaya & Tom Holland was seen in Budapest yesterday. pic.twitter.com/6oDTwE5wZt

— Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) August 6, 2022