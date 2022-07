ByeAlex: Én nem boldognak, inkább elégedettnek mondanám magam

Két koncert között a Story magazin szólaltatta meg ByeAlexet, aki a színpadi életével kapcsolatban úgy fogalmazott, hosszú életet nem tervez a zenei pályán.

Azt mondja, író akar majd lenni, ha egyszer véget ér a zenei karrierje, szívesen kiadna például könyveket. Magánéletével kapcsolatban úgy fogalmazott, a boldogságban nem hisz: „Az egy illúzió. Szerintem nincs olyan, hogy minden jó, és az úgy is marad. Én nem boldognak, inkább elégedettnek mondanám magam.”

A családalapításba eddig nem vágott bele, mint mondja, nem bánja.

Örülök, hogy magamon kívül nem sok mindenért, mindenkiért vagyok felelős. Sosem vágtam bele a családalapításba, és úgy gondolom, ez jó is így. Azt hiszem, nem sok jóra számíthatunk a jövőben, úgyhogy nem is tervezek most gyereket. És szerintem a mostani szülőknek is fel kéne készíteniük a gyerekeiket arra, hogy húsz év múlva kínkeserves küzdelem lesz minden napjuk.