MC Hawer a párkeresésről: Nem baj, ha már kicsit szottyadt, a szíve legyen tiszta, és ne legyen büdös a szája

Szívesen összejönne 40 évvel ezelőtti tiniszerelmével is.

Koczka Géza, azaz MC Hawer ma a Fókuszban mesélt arról, hogy 40 évvel korábbi tiniszerelmét keresi. Ebben nemrég a Facebook-oldalán kért segítséget a rajongóitól, és bár úgy tűnt, sikerült rálelni a nő profiljára, hiába üzentek neki, eddig nem kaptak választ.

A zenész az olasz tengerpartól bejelentkezve azt is elmondta a nézőknek, hogy nem azért volt többször is nála jóval fiatalabb párja, mert ez a zsánere. Ahogyan ő fogalmaz, egyszerűen „ezt dobta a gép”. Mint mondja, saját magát is fiatalosnak tartja, és jelenleg keresi a hozzá illő nőt.

Keresnék viszonylag korban hozzám illő nőt, tehát maximum 10 évvel legyen fiatalabb, mint én. Legyen kicsit bolondos, bohókás, életvidám, szeressen utazni, szeressen élni, élvezze az életet

– sorolta a rapper, hozzátéve, hogy „piás” párt nem szeretne.

Mióta nem iszom, azóta nem bírom az alkoholistákat. Olyat keresek, aki a korát meghazudtolóan jól néz ki, nem érdekel, 50 fele már mindenki egy kicsit szottyadt, nem ez a fontos. A szíve legyen tiszta, legyen ápolt, legyen normális fogsora, ne legyen büdös a szája, olyan dolgok, amik szerintem természetesek

– magyarázta.