„Gratulálok, szabad ember vagy!” – rajongójának segített coming outolni Harry Styles

Az Entertainment Weekly írta meg, hogy Harry Styles a londoni Wembley Stadionban adott koncertet a napokban, mely közben észrevette, hogy egy rajongója segítséget kér tőle.

Segíts coming outolni! – írta az illető a táblára, amit a feje felé tartott. Az énekes felfigyelt rá, a táblát magához ragadta, majd azonnal vissza is adta, mert jobb ötlete támadt. A nézőtérről felkapott egy szivárványos zászlót, és azt kezdte lengetni.

– fogalmazott Styles, aki szórakozott még egy kicsit a zászlóval, majd a feje felé emelte, így óriási ovációt elindítva.

Harry helps a fan come out tonight at Wembley Stadium – June 19 🏳️‍🌈 (via @calsmoodswings) #LoveOnTourWembley pic.twitter.com/or0BbRkg1K

