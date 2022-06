György herceg egy pillanatra megfeledkezett magáról a Buckingham-palota erkélyén, Sarolta hercegnő intette rendre

Vasárnap véget ért a II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodását ünneplő többnapos platina jubileumi ünnepségsorozat, melyen a királyi család tagjai is részt vettek. Az alkalomra hazalátogatott Harry herceg és felesége, Meghan Markle, és természetesen ott volt Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekükkel, a trónöröklési sorrendben harmadik helyen álló nyolcéves György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel.

Utóbbi a királynő uralkodásának évtizedeit bemutató parádé alatt már nem szórakozott végig olyan jól, a bátyja pedig a Buckingham-palota erkélyén feledkezett meg magáról pár pillanatra, amikor a nemzeti himnusz alatt megtámaszkodott az erkély korlátján. Mellette álló húga bökte oldalba, hogy rendezze a tartását. György a figyelmeztetés után azonnal újra kihúzta magát és maga mellé tette a karjait.

Az esetről felvétel is készült, ami itt nézhető meg:

#Viral | As the #RoyalFamily appeared on the #BuckinghamPalace balcony on Sunday and the National Anthem began to play, #PrincessCharlotte quickly corrected her brother #PrinceGeorge‘s posture.#PlatinumJubilee

📹theroyalfamilychannel pic.twitter.com/gt59Ist5z2

— News18.com (@news18dotcom) June 7, 2022