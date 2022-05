Miló Viktória: Az életemből kimaradt a gyerek, amit szerintem amíg élek sajnálni fogok

Nagy álma teljesült a világbajnoki címmel, de az élsportolói lét komoly lemondásokkal járt.

Miló Viktória a 2003 májusában világbajnok lett ökölvívásban, és bár egy álma vált ezzel valóra, másnap reggel elgondolkodott azon, megérte-e mindez úgy, hogy nincs kivel megosztania az örömét.

Az életemből kimaradt a gyerek, amit szerintem amíg élek sajnálni fogok. Lehet, hogy hússzor álltam a világ tetején, ugyanakkor nem adatott meg a gyerek, és már 44 évesen nem hiszem, hogy pont most megtalálom a férjemet és akkor már most gyerekem lehet. Ilyen hiú ábrándjaim nincsenek

– magyarázta a sportoló, aki egyébként rengeteg betegségen átesett a karrierje alatt, jelenleg is vannak egészségi problémái.

Én nagyon sok betegségen átestem. Az élsport szinte ugyanolyan rossz, mint amikor nem sportol valaki. Az én szervezetem rendkívül nagy terheléseknek volt kitéve. Nem is tudom, hogy ha most próbálkoznék, akkor lehetne-e gyerekem vagy nem. Cukorintoleranciám, pajzsmirigyalulműködésem, minden van.

A világbajnoknak egyébként jelenleg van egy pár hónapja tartó kapcsolata, amivel teljesen elégedett. Bár a versenysportot már abbahagyta, a boksz továbbra is az élete része, másokat vezet be a sportág tudományába. Emellett kutyákkal is foglalkozik, nyolc csivavával él együtt, akiket versenyekre treníroz.