Dua Lipa nagyot zakózott a színpadon legutóbbi koncertjén

Semmi nincs, ami kizökkenthetné.

Milánóban adott koncertet Dua Lipa, aki a Mediolanum Forum sportarénában lépett fel. Az énekesnő épp Be The One című számát énekelte táncosaival, mikor megcsúszott és a földre huppant. Háttértáncosa segítette fel, és mintha mi sem történt volna, folytatta a produkciót.

She got up in a sec @DUALIPA pic.twitter.com/nJuojeDdwY — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) May 26, 2022

Lipa jelenleg a Future Nostalgia című turnéja miatt volt Olaszországban, hamarosan Norvégiában, Spanyolországban és Finnországban is fellép majd.