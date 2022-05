Fresh Andi: Sosem tudtam kimondani, hogy rákos vagyok

Fresh Andi nehéz időszakot tudhat maga mögött, tavaly októberben árulta el, hogy 2021 januárban mellrákot diagnosztizáltak nála, de sikeresen legyőzte a betegséget. Az énekesnő a minap elmondta, hogy a betegség hatására rádöbbent, hogy korábban nem élte meg igazán a pillanatokat, mostanra sokkal jobban értékeli az apróságokat is.

Az ide vezető út viszont nem volt könnyű. Az énekesnő a diagnózisa után éjszakákon át csak sírt, még végül eldöntötte, hogy nem merül el az önsajnálatban.

– idézte az énekesnőt a Blikk a hot! magazin nyomán.

Fresh Andi számára komoly megpróbáltatást jelentett a kemoterápia során, hogy elveszítette a haját. Úgy érezte, hogy ezzel a nőiességétől is el kell búcsúznia.

– magyarázta.

Ami a gyerekvállalást illeti, az énekesnő végső soron nem bánja, hogy nem lett belőle anya. Mint mondja, amikor a legalkalmasabb lett volna, akkor nem volt mellette olyan partner, akivel belevágott volna a családalapításba, mostanra pedig úgy érzi, egy baba már nem is férne bele az életükbe.

Spontán életet élünk, amibe egy baba nem férne bele. Ha valaki azt mondja erre, hogy önzőség, hát legyen. Amikor biológiailag a legalkalmasabb voltam rá, nem volt egy olyan társam, akivel szóba jöhetett volna, most pedig már nem szeretnék éjjelente felkelni és pelenkázni. Arról nem is beszélve, hogy 40 felett, éppen csak csak túl a kemoterápián, nem is ajánlott.