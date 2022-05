OneRepublic koncert, az összes nagy slágerükkel (X)

2022. május 13-án a Budapest Arénában

Az énekes/dalszerő Ryan Tedder, valamint Zach Filkins és Drew Brown gitárosok, Brent Kutzle basszusgitáros/csellista, Brian Willett billentyűs és Eddie Fisher dobos alkotta OneRepublic már tizenöt éve nyűgözi le rajongóit.

2007-ben megjelent debütáló Dreaming Out Loud albumuk rögtön egy 20 millió példányban elkelt kislemezt is tartalmazott, az Apologize világsláger lett, és begyűjtött egy Grammy-jelölést. Két évvel később második lemezük, a Waking Up már olyan dalokat szállított a slágerlistákra, mint az All The Right Moves, a Secrets és a Good Life. Ezt 2013-ban a Native követte, rajta a szinte minden országban listavezető, és 41 millió példányban elkelt Counting Stars mellett a Love Runs Out, a Feel Again és az I Lose Myself dalokkal. Negyedik albumuk, az Oh My My, 2016-ban a Wherever I Go és a Kids nótákkal hódított. A OneRepublic utolsó, ötödik stúdiólemeze, a Human tavaly augusztusban jelent meg. Az album dalai, a Run, a Wanted, a Didn’t I, a Better Days, a Someday és a Rescue Me együttesen már 3 milliárd lejátszást tudhatnak magukénak.

A zenekar csak a Spotify-on már több, mint 6 milliárd lejátszásnál tart. Az énekes Ryan Teddert pedig generációja egyik legtehetségesebb szerzőjének és producerének tartják, amit alátámaszt harmincnál is több top10-es dala, amelyek a OneRepublic mellett olyan művészek nevéhez kötődnek, mint Adele, Taylor Swift, Beyoncé, Leona Lewis, a Backstreet Boys, Jennifer Lopez, Demi Lovato, a Maroon 5 vagy Ariana Grande.

2015-ben a OneRepublic egy elképesztő teltházas koncertet adott a Budapest Arénában, amely emlékezetes maradt a rajongók számára, és tucatnyi lelkes kritikát is begyűjtött.

Az idei koncertre jegyek a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon most még kaphatók.

