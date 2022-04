Meghan Markle apja szerint Harry herceg egy idióta

Thomas Markle szeretne ellátogatni az Egyesült Királyságba is, hogy találkozzon a herceg családjával, főként Károly hercegnek szeretne köszönetet mondani.

Donald Trump tegnap beszélt arról, hogy szerinte csúfos válás vár Meghan Markle-re és Harry hercegre, mivel a hercegné az orránál fogva vezeti a férjét. Ezen véleményét az egykori színésznő apja, Thomas Markle is osztja.

Úgy követi a lányomat, mint egy gyereket. Ő nem férfi. Mondhatja, hogy katona volt, de nem hiszem el. Szerintem ő egy gyenge ember, és mindig is az lesz. Van egy bátyja, aki igazi férfi, és van egy apja, aki igazi férfi. De nem hiszem, hogy ő valaha is felnő

– mondta a GB Newsnek adott interjújában.

A 77 éves férfi azt is kijelentette, hogy szerinte a veje egy idióta, és nevetségesnek titulálta azon aggodalmát, hogy Meghannel nem kapnának megfelelő védelmet, ha az Egyesült Királyságba utaznának.

Tudja, mekkora biztonságban lesz része. Ebben a helyzetben teljesen biztonságban van. Szóval nem értem, amit mond, és annyira kevéssé tisztelem. Szerintem egy idióta.

Thomas Marke azt is elmondta az interjúban, hogy szeretne az Egyesült Királyságba utazni, hogy részt vegyen II. Erzsébet platina jubileumának egyik ünnepségén, és beszélgessen a királyi család tagjaival: főként Károly hercegnek szeretne köszönetet mondani, amiért az oltárhoz vezette a lányát. Emellett úgy érzi, sok közös van most benne és Harry herceg rokonaiban, elvégre őt és a korona tagjait is kvázi levegőnek nézik a gyerekeik.

Markle mindezek ellenére hangsúlyozta, hogy Meghan Markle-lel és Harry herceggel is szeretne találkozni, hogy megkérdezze tőlük, hol rontották el, de szerinte miatta nem valószínű, hogy részt vesznek az eseményen. Mindenesetre azt sem felejtette el megemlíteni az interjúban, hogy Meghanék a legutóbbi látogatásukkor sem vitték el a királynőhöz a gyerekeiket, ami szerinte egy újabb pofonnal ért fel az irányába.