Liptai Claudia: Csodálattal nézem a plus size modelleket és azokat, akik mindent elfogadnak magukon

Az Index videós műsorában különböző hírességek készítenek interjút egymással, a legfrissebb adásban Puskás-Dallos Bogi beszélgetett kicsit Liptai Claudiával. Az interjúban szóba került a színész gyerekkora, hogy kirúgták az iskolából, majd számítógépes tenyérjósnál kezdett dolgozni, vagy hogy legbátrabb dolognak azt érzi az életében, hogy negyvenkét évesen megszülte második gyerekét. A műsorban elmeséli, hogy szerinte testalkata miatt nem akarták felvenni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, majd arról beszél, hogy mindig is hadilábon állt az önelfogadással kapcsolatban.

Belül egyáltalán nem kezeltem ezt humorral, kifelé muszáj volt, de a mai napig. Ez a testkép zavar vagy dolog ez egy örök valami. Csodálattal nézem, akik ilyen plus size modellek, meg akik mindent elfogadnak magukon, nekem az sosem fog megadatni. Vagy nagyon nehezen. Nekem ezek stációk is, biztos, hogy ez is valami gyerekkori bárminek a következménye. Szerintem teljesen mindegy, hogy hány siker, pasi áll mögötted, ez marad. Ez egy csomag, amit viszek magammal és kezelgetem.