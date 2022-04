Simon Cowell azért állt le a botoxszal, mert már a saját fia is frászt kapott tőle

Saját elmondása szerint is olyan volt, mint egy horrorfilm szereplője.

Az amerikai X-Faktor mentora a napokban saját maga ismerte el, hogy egy időben csúnyán elszaladt vele a ló, már ami a botox-kezeléseket illeti. Simon Cowell a Sunnak mesélt arról, hogy nemrég visszanézett egy fotót magáról, amin alig ismerte fel a saját vonásait. Egy idő után az az érzése támadt, hogy úgy néz ki, mintha egy horrorfilmből lépett volna elő.

A fiam, Eric is megijedt tőlem. Ami elég, az elég. Ma már semmilyen idegen anyag nincs az arcomban. Zéró

– mondta a zenész, aki végül teljesen felhagyott az arcfeltöltéssel.

Cowell az elektromos bicikli-baleseteiről is mesélt a lapnak. 2020 augusztusában a háta sérült meg komolyan, miután elesett a járművel, idén februárban pedig a karját törte, szintén elektromos bicajozás közben.

Mint mondja, a hátsérülése miatt lelkileg is komolyan megzuhant, mert nem tudta, képes lesz-e valaha újra focizni a fiával. Bár azóta is csavarokat visel a hátában, hálás azért, hogy él, és a gyereke mellett lehet. Mindemellett a fitt életmód mellett is letette a voksát, úgy véli, sok múlik az egészséges táplálkozáson és az elegendő vízfogyasztáson.