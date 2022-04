Vécé és egy lépcső is van a világ legnagyobb, kétszintes Hummerében

A 14 méter hosszú óriásdzsipet az autómániás milliárdos sejk, Hamad Bin Hamdan Al Nahyan rendelte meg a gyűjteményébe.

Egy autómániás sejk megépítette a világ legnagyobb, kétemeletes Hummer H1-esét, lépcsővel, mosdóval ellátott WC-vel és 360 fokos kilátással rendelkező vendégtérrel.

A Daily Mail által is bemutatott jármű 6,6 méter magas, 14 méter hosszú és 6 méter széles – gyakorlatilag háromszor akkora, mint egy sima Hummer H1 –, mégis alkalmas arra, hogy a forgalomban is használják.

A Hummer H1 X3 névre keresztelt behemótot a Szivárnyány sejkként is ismert Hamad Bin Hamdan Al Nahyan, az emirátus királyi család milliárdos tagja rendelte meg, aki egyébként titulusa alapján Abu-Dzabi polgármesterének is megfeleltethető.

Az óriásdzsip a sejk gyűjteményébe került, ami azt jelenti, hogy a Dubajtól 30 kilométerre található Sardzsa off-road autókat bemutató múzeumába szállították. Ebben a múzeumban van a világ legtöbb 4×4 kerék meghajtású autója, összesen 718 darab – így az intézményt a Guiness-rekordok között is számon tartják.

A szállítást úgy oldották meg, hogy egy sofőr elvezette a járművet az emírség útjain, miközben a közlekedők csak az állukat kapkodták a monstrum láttán. Persze a manőverezésbe egy kisebb munkássereg is besegített, ám nemcsak a jármű mérete miatt tartott sokáig a szállítás, hanem azért is, 32 kilométer per óránál nagyobb sebességre egy pillanatig sem gyorsult fel dzsip.

A hatalmas autó az amerikai hadsereg LARC-LX acélhéjazatú kétéltű teherszállító járművének vázára épült, és minden kerekét egy-egy külön dízelmotor hajtja, így összesen négy motor van benne.

A múzeum tájékoztatása alapján az eredetinél háromszor hosszabb, magasabb és szélesebb járműben huszonhétszer annyi hely van, mint a hagyományos Hummer H1-esekben. A gigantikus belső térben pedig két külön emeletnek is van hely.

A belső tér végső kialakításán még dolgoznak, de a tervek szerint egy hálószoba, egy konyha és egy fürdőszoba is lesz az óriásdzsipben.

A turistalátványosságnak szánt verda alsó szintjén eddig egy lépcsőt, egy mosdót és egy vécét alakítottak ki, a felső szintjén pedig egy 360 fokos kilátással rendelkező privát helyiséget a sejk barátai és a VIP vendégek számára, de a kormány is ezen a szinten van.

Az óriásdzsipet és a szállítását a lenti videóban lehet jobban szemügyre venni. A videó második felében a jármű belső terében is körbemegy a kamera.