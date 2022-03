Horváth Éva a nyilvános szoptatásról: Nem az zavar, ha megbámulnak, hanem az, ha kellemetlen szituációba kényszerítenek

Horváth Éva néhány héttel ezelőtt az Instagramjára posztolt fotót, melyen a tengerparton szoptatta a kisfiát. A kommentelők között kisebb vita is kialakult a kép alatt, a nyilvános szoptatásnak ugyanis nem mindenki híve.

A szépségkirálynő jelenleg Balin él a családjával. Eddigi tapasztalatai szerint új otthonukban sokkal elfogadóbbak az emberek, és például Magyarországgal ellentétben itt nem néznek rá ítélkezően, ha a babája nyilvános helyen éhezik meg, ő pedig egy kendővel letakarva megeteti őt. Budapesten több negatív tapasztalatot is szerzett, amikor a babáját szerette volna táplálni. Megesett vele, hogy egy étteremben a vécére küldte ki a személyzet, ezt követően pedig azt javasolták neki, inkább a sarokban szoptasson.

Amikor Kristóf picike volt, az is előfordult – ráadásul az egyik kedvenc belvárosi éttermünkben –, hogy beküldtek minket a vécébe. Mondták, hogy nyugodtan menjek be a mosdóba, és etessem meg ott a gyerekemet. Közöltem velük, hogy ha szerintük ízléses dolog ott enni, akkor nyugodtan menjenek be ők