Sean Penn gyalog jutott el a lengyel-ukrán határig filmforgatása közben

Mint arról beszámoltunk, Sean Penn Ukrajnába utazott a háború kitörésekor, hogy új dokumentumfilmjéhez felvételeket készítsen. A színész az orosz-ukrán helyzetről szeretné elmesélni az igazságot, amelynek nagyon örült az ukrán politikai szcéna is.

Penn most a Twitteren osztott meg egy fotót arról, hogy a lengyel-ukrán határig gyalog jutottak el kollégáival.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022