Egyeseknek Lindsay Lohan TikTokos beköszönője után esett le, hogy eddig rosszul ejtették a nevét

Nem mindenkinek volt egyértelmű a Lohan helyes hangzása.

Egyre több híresség regisztrál a TikTokra, így tett nemrég Lindsay Lohan is. A színésznő azok kedvéért, akik esetleg nem ismernék őt be is mutatkozott első videójában, ám a nevét hallva néhány rajongó előtt világossá vált, hogy eddig rosszul ejtették a vezetéknevét.

Mint írják, fogalmuk sem volt, hogy a színésznő „Lovennek” ejti a nevét „Lohen” helyett. A videóval ők is tanultak valamit, Lindsay Lohan pedig időközben belevetette magát a posztolásba, amivel eddig 434 ezer követőt sikerült szereznie az oldalon.