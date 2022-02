Jakupcsek Gabriella: A férfiakat kiherélte a metoo

Jakupcsek Gabriella volt a Péntek Esti Partizán legutóbbi vendége, a műsorban a metooról is szó esett, melynek kapcsán Jakupcsek a következőképpen vélekedik.

A metooval szerintem mi még sokat fogunk foglalkozni, annak még nagyon az elején vagyunk, és rettenetesen mellémennek a dolgok. Tehát a férfiakat azért kiheréli ez a metoo. Most, perpillanat, lehet, többet ártott, mint használt. Az nem baj, hogy kiborulnak dolgok, de nem kezeljük őket a helyén. Egyelőre a pálcatörés van, és azért az ember ilyen is meg olyan is. Lehetetlenné tesz sok mindent a kommunikációban. Ez a szabályrendszer, amelyben mi megpróbálunk most píszík lenni, erről is kéne beszélgetni. Ez megöli az összes humort, vonzalmat, az élcelődést, erről többet kéne beszélni.