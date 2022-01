Cynthia Nixon szerint akkor is fontosak azok a döntések, amiket karaktere hoz meg, ha a nézők utálják

Az És egyszer csak... sorozat kapcsán reagált a kritikákra.

A Szex és New York színésznői is megszólaltak a sorozat Mr. Bigjét érintő botrányban

Decemberben mutatta be az HBO a Szex és New York felfrissített változatát, amely a főszereplők életét mutatja be És egyszer csak… címen, majdnem húsz évvel később úgy, hogy a karakterek már az ötvenes éveiket tapossák. Korábban Sarah Jessica Parker és Kristin Davis is reagált azokra a kritikákra, melyet öregedésük, kinézetük és őszülő hajuk miatt kaptak.

Most a Mirandát alakító Cynthia Nixon beszélt arról, mit gondol az internetezők és nézők reakciójára azzal kapcsolatban, hogy az ő karakterének döntéseit tartják legfurcsábbnak, mivel a sorozatban Nixon megcsalja férjét egy nem bináris karakterrel, Che Diazzal.