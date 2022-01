Kristin Davis: A nyilvánosság előtt megöregedni iszonyatosan stresszes

Korábban testsúlya, most az öregedés miatt bántják.

Az újraélesztett Szex és New York sorozat folytatása, az És egyszer csak… miatt az elmúlt időszakban sok interjút adtak a főszereplők. Sarah Jessica Parker például nemrég a Vogue magazinban arról beszélt, hogy mennyi bántást kapott ősz haja és külseje miatt, annak ellenére, hogy a karaktere szerint egy ötvenes éveiben járó nőt alakít.

Hasonló témában nyilatkozott Kristin Davis is, aki kegyetlennek érezte azokat a kritikákat, melyeket akár a kommentelők, akár az újságcikkek fogalmaztak meg a külsejével szemben. Most egy friss interjúban szintén felhozta a témát, és elmondta, mennyire nehéznek tartja, ha egy nőnek a kamerák előtt kell megöregednie.

Ha hétköznapi életet élnék, teljesen rendben érezném ezt az egészet, és jól érezném magam a bőrömben. Egészséges vagyok, erős, van egy három éves gyerekem, akiről gondoskodnom kell. De nem ez van, mert én televíziózom, emiatt pedig a testem minden egyes részletét nagyítóval analizálják az emberek. Ez iszonyatosan stresszes és rendkívül nehéz volt elviselnem mindig is. Annak ellenére, hogy utólag azt gondolom a pár évvel ezelőtti énemről, hogy jól nézett ki, akkor persze nem így láttam.

Azt is kifejtette, hogy míg korábban, a Szex és New York forgatása során a súlyuk és az alakjuk miatt stresszeltek, most az öregedés okozta természetes ráncok miatt kell aggódniuk.