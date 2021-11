Sarah Jessica Parker nem érti a rengeteg rosszindulatú kommentet, amit ősz haja miatt kap

Pedig ez az öregedés természetes velejárója.

Decemberben jelenik meg a Szex és New York folytatása egy 10 részes sorozat, az And Just Like That… formájában. A forgatás kezdete óta rengeteg fotó készült a színészekről, hogy milyen ruhákban, helyszíneken láthatók. Néhány közelebbi fotón látni lehet, ahogy a főszereplő, Sarah Jessica Parker haja megőszült, erről korábban mi is beszámoltunk. Parker a napokban a Vogue magazinnak beszélt arról, hogy érintette a rengeteg kritika, amit a hajával kapcsolatban kapott az interneten.

Rengeteg nőgyűlölő komment és vélemény alakult ki ezzel kapcsolatban, ami egy férfi esetében sosem történne meg. Amikor Andy Cohen mellett üldögélek, akinek egyébként teljesen ősz haja van, az ő külseje tökéletesnek számít. Nála ezt miért nem kifogásolják? Nem tudom, mit mondhatnék, az emberek azzal jönnek az interneten, hogy túl sok ráncom van, mások szerint épphogy túl kevés a ránc az arcomon. Tudom, hogy nézek ki, nincs választásom. Mit csináljak? Állítsam meg az öregedést? Szívódjak fel?

– mondja.