Nosztalgikus-motivációs trailert hozott a december a visszatérő Szex és New Yorknak

És egyszer csak… megérkezett a december, és vele a december 9-én érkező Szex és New York reboot / folytatás minisorozat, az És egyszer csak… vadiúj trailere. Az előzetes hangulata olyan, mintha gyakorlatilag egyetlen nap sem telt volna el 2004 óta, amikor Carrie Bradshaw-tól és barátnőitől elköszöntünk volna, annyi különbséggel, hogy Carrie már nem egy print lap rovatában, hanem podcastban/rádióműsorban rebegi el a párkapcsolatok, barátságok, karrier és szex terén tett megfigyeléseit. New York még mindig mesés, a ruhák (és cipők!) sem lettek kevésbé trendik, és Mr. Big sármja sem csökkent, és a szereposztásban újonnan feltűnő Nicole Ari Parker és Sara Ramirez is izgalmas színfoltnak tűnik, szóval a trailer egy dolgot mindenképp elért: meghozta a kedvünk a sorozathoz. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis és a többiek december 9-én érkeznek az HBO Maxra, illetve nálunk annak kistesójára, az HBO GO-ra.