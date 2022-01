“Titokban ment férjhez” – exkluzív interjú Balsai Mónival

Tizenhét éve vannak együtt a párjával, a rendező Ujj Mészáros Károllyal, de csak három évvel ezelőtt házasodtak össze. Mégpedig titokban. Nem sokkal később megérkezett a fiuk is, így a színésznő életében most a legnagyobb kihívás és a legszebb szerep az anyaság.

(Kiemelt kép: Birton Szabolcs)