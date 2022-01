Dwayne Johnson gyorsan tisztázta: nem eredeti a T-Rex koponya a nappalijában

Ha valóban az övé volna, múzeumban tartaná.

Dwayne Johnson a napokban egy amerikaifocis tévéműsorban bukkant fel, a videókapcsoláskor pedig sokaknak feltűnt, hogy egy T-Rex koponya van a színész nappalijában. Sőt, még a műsorban is szóvá tették, a színész elmondta, hogy a koponyát Stannek hívják, egy régész felfedezése a dinoszaurusz fej.

Lelkes internetezők azonnal kikeresték, hogy egy Stan névre keresztelt T-Rex fejet pár éve harmincmillió dollárért adtak el egy árverésen, amit egy titokzatos vevő vásárolt meg.

A Szikla az Instagram-oldalán tisztázta, nem ő volt a meg nem nevezett vevő.

Nem én vagyok a titokzatos vevő. Ez egy sima replikája az eredeti Stannek, amit 1987-ben talált meg Stan Sacrison amatőr paleontológus. 2020-ban valóban 31,8 millió dollárt fizetett valaki érte, aki nem én voltam. Az őslények, a régészet, a tudomány iránti szeretetem, tiszteletem, rajongásom és kíváncsiságom igazán mélyreható, ha valóban én lennék a valódi Stan tulajdonosa, biztosan nem tartanám az irodámban. Múzeumban volna a helye, hogy a világon mindenki megcsodálhassa, tanulhasson belőle

– fogalmazott a színész, aki kicsit mesélt a koponyáról is. Ahogy írja, Stan élete pokoli lehetett, miután egy másik T-Rex harapását lehet megfigyelni a koponyáján, amitől nyaktörése is lett, de ezt is túlélte a dinoszaurusz.

Johnson továbbá megmutatta a csapatot is, akik elkészítették neki a replika dinoszaurusz fejet.