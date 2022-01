Dwayne Johnsonnak egy valódi, 30 millió dolláros T-Rex koponya is van a nappalijában

Egy amerikaifocis műsorba kapcsolták a napokban Dwayne Johnsont (merthogy ő is focizott fiatal korában), a képernyőn pedig látható volt, hogy nappalijában ott bújik meg egy T-Rex koponyája. A Szikla elmagyarázta, a cucc nagyon is valódi.

A műsor után a netezők felcsapták az aukciós oldalak eladási listáit, valaki pedig kiderítette, hogy valóban eladtak egy Stan nevezetű T-Rex koponyát egy 2020 októberi árverésen. Egy névtelen licitáló 31,8 millió dollárt csengetett ki érte. Ez a valaha volt legnagyobb összeg, amelyet ilyen kövületért valaha is fizettek.

Most már azt is tudjuk, hogy Dwayne Johnson nappalijába került.

The Rock is on the Manningcast tonight and he has a real life T Rex skull in his house and I can think of nothing more badass or awesome and I want one pic.twitter.com/GoQNIWctBg

— Tom Russo (@TomRusso24) January 18, 2022