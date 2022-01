Bella Hadid két éve nem kérte stylist segítségét

Három éve kínozza a szorongás.

Bella Hadid tavaly novemberben több olyan fotót is megosztott magáról az Instagramján, amelyeken épp zokog. A modell akkor nem mondta el pontosan, mi fájdítja a szívét, posztjából azonban kiderült, hogy az ő közösségi oldalán sem minden olyan szép, mint amilyennek látszik.

A Victoria’s Secrethez nemrég visszatáncoló Hadid a napokban interjút adott a WSJ Magazine-nak, melyben mentális egészségéről beszélt. Elmondta többek között, hogy a hétfő reggeli rutinját nagyon komolyan veszi, mert szerinte fontos, hogyan kezdi a hetet, főleg abban a lelkiállapotban, amiben az elmúlt időszakban is volt.

Az elmúlt évben nagyon fontos volt számomra az, hogy megtanuljam, hogy még ha az emberek beszélnek is a stílusomról, ha tetszik nekik, vagy ha nem, az nem számít, mert ez az én stílusom. Amikor reggel elhagyom a házat, arra gondolok: ez boldoggá tesz? Jól érzem magam ebben, és kényelmesen is?

– mondta a modell, aki végül rátalált a saját imázsára öltözködés terén, ám ehhez a felismeréshez hosszú út vezetett, elvégre szakmájából adódóan minden bokorból paparazzók leselkednek rá, plusz stresszt okozva neki.

Bella Hadid szorongása miatt nem kért a divattanácsokból sem, két éve már annak, hogy saját maga öltözik, nem stylist pakolja össze a szettjeit. Hozzátette, hogy három évig gyötrelmes lelki és fizikai fájdalmak kínozták, és amikor az édesanyja vagy az orvosa arról érdeklődött, hogy van, volt idő, amikor nekik is csak egy-egy zokogós fotót küldött, mert képtelen volt elmagyarázni nekik, mi is bántja pontosan.

Mint mondja, vannak jobb és rosszabb napjai, most éppen egész jól van, de tudja, hogy ez akár egy éjszaka alatt is változhat. Mindenesetre nem bánja, hogy az Instagramon megosztotta a fájdalmát, és reméli, hogy a követői is megértik és elfogadják magukban, hogy nem baj, ha nincsenek mindig a toppon.