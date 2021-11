Bella Hadid egy tucat sírós fotót posztolt magáról Instagramra, mert évek óta minden este zokogásban tör ki

Arról beszél, hogy a közösségi médiában sok minden nem a valóság.

Bella Hadid Instagram-oldalára posztolt legfrissebb bejegyzésében több dolog is szemet szúrt. A poszt első kép valójában egy videó, amiben Willow Smith (Will Smith lánya) arról beszél, mennyire fontos, hogy rájöjjünk, mindenki egyedül van és keresi a helyét ebben a világban. A következő képeken pedig már Bella Hadidot látjuk, aki legalább egy tucatnyi fotója van arról, hogy különböző alkalmakkor sír. A bejegyzésben igazából eléggé rébuszokban fogalmaz, merthogy nem derül ki, pontosan mi a problémája. Amire viszont rávilágít, hogy ő is szenved a közösségi média hátulütői miatt, és mindenkit arra emlékeztet, hogy amit ott látunk, az nem a valóság.

Túl sokszor kiégésen és összeomláson vagyok túl, hogy tudjam: ha elég keményen dolgozol magadon, elég időt töltesz egyedül, hogy megértsd a traumáidat, problémáidat, örömeidet és rutinodat, mindig képes leszel többet tanulni a saját fájdalmadról és arról, hogy kezeld

– írja a posztban, amiben lapozgatni lehet a képek között.