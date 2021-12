Rácz Jenő és felesége külföldön, nyaralással töltik az idei ünnepeket, hogy gyerekük születése előtt kiélvezzék az utolsó karácsonyt kettesben. Megyeri Csilla megfogadta, hogy hanyagolja kicsit a közösségi médiát, Dobó Ági pedig az ajándékokkal kapcsolatban szigorú. Hódi Pamela pedig – annak ellenére, hogy nem élvezi túlzottan a karácsonyt – a gyerekei miatt mégis nagy figyelmet fordít az ünnepre, új szokása, hogy lányával közösen süt-főz a konyhában. Hírességeket kérdeztünk hagyományaikról, illetve a legemlékezetesebb karácsonyi pillanataikról.

Szokások

A párommal nem ajándékozzuk meg egymást, nálunk csak a gyerekeknek hoz a Jézuska egy-egy nagyobb ajándékot, amire az év során vágytak. Ezeket általában összedobjuk a nagyszülőkkel, keresztszülőkkel, rokonokkal, hogy elkerüljük a karácsonyi ajándékdömpinget. Nem mellesleg ennek köszönhetően jobban értékelik a kapott játékokat

– meséli Dobó Ági, aki a 24.hu-nak azt is elárulta: annak ellenére, hogy nagyon szereti a karácsonyt, férjével egymásnak azóta nem vesznek ajándékot, mióta megszületett két kisfiuk. Azelőtt is csak valamilyen jelképes aprósággal lepték meg egymást, mivel számukra ez az ünnep sosem az ajándékokról, hanem a közösen eltöltött, egymásra szánt időről szólt. A karácsonyi időszakot pedig leginkább nyugalomban, társasjátékokkal töltik, és az sem ritka, hogy egész nap pizsamában lustálkodnak otthon. Munkájuk miatt alig van idejük készülni a karácsonyra, így gyakran az utolsó pillanatra maradnak az elintézendő feladatok.

A karácsony Dobó Ágihoz hasonlóan Hódi Pamela számára is inkább a gyerekeiről szól.

Nem szoktam olyan nagy karácsonyi lázban égni, mint amilyet például rendszeresen látok a közösségi média oldalain. Viszont, mióta anya vagyok, nagyobb hangsúlyt fektetek erre az ünnepre, hiszen ez már sokkal inkább a gyerekekről szól, mint rólam, és szeretném, ha a karácsonyt varázslatos élményként élnék meg.

Hódi Pamela azt is elmondta, minden évben időben elkezdenek készülni az ünnepre, a fát pedig közösen állítják és díszítik fel. Huszonnegyedikét a lányával rendszerint a konyhában töltik, mivel közös hagyományukká vált, hogy együtt sütnek-főznek.

Rácz Jenő általában egy-két nappal szenteste előtt kezd el foglalkozni az ünnepi teendőkkel.

Próbáljuk az utolsó percig húzni, amíg csak lehet, hogy minél rövidebb ideig kelljen részt vennünk a karácsonyi őrületben. Csak normális kereteken belül készülünk, nem viszünk semmit túlzásba. Mindig együtt főzünk, a szentestét pedig a családdal töltjük. Finomakat eszünk, bográcsozunk a kertben, de legfőképpen pihenünk.

Nemrég jelentették be, hogy első babájukat várják feleségével, Gyuricza Dórával, így, mivel ez az utolsó olyan karácsony, amit csak kettesben töltenek, úgy döntöttek, külföldre utaznak nyaralni. Rácz Jenő azt mondja, szeretnék még egyszer megélni, hogy önfeledten, kötetlenül pihenhessenek ilyenkor, mivel a baba érkezésével a karácsony innentől kezdve már nem csak kettőjükről szól majd. Ettől függetlenül kifejezetten várják az idei ajándékozást, mivel szerinte családjuktól főként a babához köthető, gyerekneveléssel kapcsolatos ajándékokat kapnak, ami izgalommal tölti el.

Rácz Jenőhöz hasonlóan az influenszer Henry Kettner is külföldön tölti az év utolsó heteit, mivel barátnőjével Lappföldre látogatnak. Az utazás számára viszont inkább egyfajta menekülés, amit azzal magyaráz, hogy nagyszülei halála után megváltozott a karácsonyhoz való hozzáállása.

Nagypapám mindig karácsonyi cd-vel készült, amiről ment a zene, és csak akkor kezdtünk el ajándékozni. Sajnos, pár év leforgása alatt elvesztettem az összes nagyszülőmet, azóta pedig igyekszem elmenekülni otthonról karácsonykor, ugyanis nagyon fájdalmas volt az első karácsony a megcsappant családi létszámmal. Természetesen a család a legfontosabb számomra, anyukám a mindenem, úgyhogy az év többi napján minden pillanatot kihasználok, amit velük tölthetek. Egyszerűen a karácsony számomra olyan időszak, amikor nem szeretném, hogy ezek a fájdalmak felszínre törjenek.

Henry Kettner azt is elmesélte, ez lesz az első közös karácsony, amit a barátnőjével együtt ünnepelnek, így szerinte még az is lehet, hogy az utazást vezetik be, mint közös szokást.

Hagyomány kapcsán Megyeri Csilla úgy fogalmazott, családjában már kiskora óta kialakult egy rendszer, miszerint kivétel nélkül mindig ő díszíti a karácsonyfát. Ez idén sem marad el.

Kiskorom óta én díszítem a fát, és a szülők főznek. Párom apukája készíti a halászlét és az anyukám főz. Nyolc éve vagyunk együtt a vőlegényemmel, hét éve pedig már közösen ünnepeljük a karácsonyt. Azóta Zsolti apukája készíti a halászlét és az anyukáink felelnek a többi finomságért. Mindkettőnk családja jóban van a másikkal, így egyértelmű, hogy közösen ünneplünk.

Emlékezetes pillanatok

Megyeri Csilla hozzátette, idén először a két ünnep között beiktat egy kis wellnessprogramot is az édesanyjával, ahogyan azt is megfogadta, hanyagolja majd a telefonját – pontosabban úgy fogalmazott, hogy „közösségi média detoxot” tart majd. Párjával inkább csak apróságokat vesznek egymásnak, kedvenceként azt a pillanatot említette, amikor a barátja egy hatalmas hungarocell dobozba rejtette az ajándékának szánt fényképezőgépet, amit Megyeri csak úgy talált meg, hogy szétverte a dobozt. Párját egyébként jó ajándékozónak tartja, mert mindig olyasmivel lepi meg, amire szüksége van, és örül is neki.

Rácz Jenő egyik kedvenc karácsonyi ajándékát tavaly kapta a feleségétől, mégpedig egy élményvacsorát a világ legjobb éttermében. Hozzá hasonlóan Henry Kettner is inkább élménnyel szeretné meglepni barátnőjét. Dobó Ági pedig nem ajándékról, hanem kedvenc karácsonyi emlékéről mesélt.

Az egyik évben olyan sokat dolgoztunk és annyira fáradtak voltunk, hogy pár nappal karácsony előtt lefoglaltunk egy alpesi faházat az Alpokban, Ausztriában, hogy ott töltsük az ünnepeket. Később utánunk jöttek a szüleink és a testvérem, így a nagyobb családdal is egy hetet voltunk ott. Ez volt a legnyugodtabb, legkiegyensúlyozottabb és legboldogabb karácsony, amit kettesben töltöttünk. Tojáslikőrt iszogattunk, síeltünk, szenteste után pedig elképesztő mennyiségű hó esett. Tényleg filmbeillő, csodálatos karácsonyunk volt.

Arról is beszámolt, hogyan ünnepeltek gyerekeik születése előtt akkor, ha nem külföldön, hanem otthon töltötték a karácsonyt. Általában huszonnegyedikén reggel indultak el otthonról, hogy megvegyék a karácsonyfát, majd hozzá egy áruházban a díszeket. Délután kettesben ünnepeltek, karácsony másnapján pedig autóba ültek, hogy meglátogassák a Dobó családot, akik akkoriban Debrecenben éltek. Az elmúlt években azonban már nem is kell messzire menniük, mivel a szülei Budapestre, a környékükre költöztek.

Hódi Pamela számára a tavalyi karácsony volt emlékezetes, ugyanis lányával akkor sütöttek először mézeskalácsot, aminek dekorálását annyira élvezték, hogy szerinte innentől kezdve minden évben legyártanak majd pár tepsivel. Fontos hagyománynak tartja, hogy szenteste karácsonyi dalokat énekeljenek a fa mellett, mivel ezt a szokást még gyerekkorából hozza. Megyeri Csilla legemlékezetesebb karácsonya két éve volt, amikor külföldön nyaraltak.

December elején eljutottunk Thaiföldre. Hatalmas élmény volt melegben, tengerparton lenni az évnek ezen szakaszán. Ugyanoda utaztunk, ahol korábban az Ázsia Expresszt forgattuk. Imádtuk az emberek kedvességét, a finom ételeket, a hely hangulatát. Hatalmas élmény volt, nagyon szeretnénk még egyszer visszamenni.

Rácz Jenő egyik kedvenc emlékeként pedig arra a karácsonyra emlékezett vissza, amikor először ünnepelt Gyuricza Dórával és szüleivel.