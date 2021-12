Tantrikus szextől a szexfüggőségig: sokkal többet tudunk Will Smith magánéletéről, mint amennyit szeretnénk

Megcsalás

Párkapcsolatuk miatt a szülők többször is címlapra kerültek, például 2013-ban, amikor megjelent a hír, hogy Will Smith-nek viszonya van Margot Robbie-val. Smith tagadta a dolgot, pár hónappal később azonban a felesége, Jada Pinkett Smith Facebook-oldalára posztolt bejegyzésében azon dilemmázott, vajon ki mit tenne abban az esetben, ha a párja félrelépne. Két évvel később a házaspár már arról számolt be a lapoknak, hogy kapcsolatuk erős és megrendíthetetlen.

2020-ban viszont újból felmerült az egyik fél hűtlensége, mivel August Alsina amerikai énekes arról beszélt egy interjúban, hogy éveken át járt Jada Pinkett Smith-szel. Néhány órával az interjú megjelenése után a színész sajtósa tagadta a hírt, ám később olyan fordulat következett a történetben, amiről álmodni sem mertünk volna a Brad Pitt–Jennifer Aniston–Angelina Jolie szerelmi háromszög kialakulásának idején. Ugyanis az történt, hogy Jada Pinkett Smith saját beszélgetős műsorában, a Red Table Talkban leültette a férjét, és kertelés nélkül a szemébe mondta, hogy tényleg együtt volt Alsinával. Kiderült, hogy a kapcsolatuk abban az időszakban alakult ki, amikor a házaspár szünetet tartott és szóba sem állt egymással.

Nyitott házasság

Az embereket ezután – nem meglepő módon – meglehetősen foglalkoztatta, mi zajlik a Smith házaspárral a négy fal között – jól mutatja ezt, hogy az említett adás nézettségi rekordot döntött. A fokozott érdeklődést kihasználva Will Smith idén egy interjúban először beszélt arról a témáról, amit már évek óta híresztelnek az újságok, mégpedig hogy nyitott kapcsolatban él a feleségével.

Az igazság keresése az egyetlen módja a boldogságnak ebben az életben. Bizalmat és szabadságot adtunk egymásnak, abban a hitben, hogy mindenkinek meg kell találnia a saját útját. A házasság számunkra nem jelentheti a börtönt. Nem javaslom ezt a fajta életformát mindenkinek, de az a szabadság, amit egymás kezébe adtunk ezzel, illetve a feltétel nélküli támogatás számomra a szeretet legmagasabb szintje.

Az interjú pedig nemcsak nyíltsága miatt számít vízválasztónak, hanem mert innentől kezdve a férfi összes megszólalása olyan, mintha elfelejtette volna, korábban hol húzták meg a határt a hírességek, ha a párkapcsolataikról vagy a szexuális életükről van szó. Nem mintha lenne ennek bármilyen határa, viszont az internetezők ingerküszöbét hamar átlépték a nyilatkozatok.

Szexuális kalandok

Will Smith önéletrajzi könyve még november elején jelent meg, a kötetben gyakorlatilag házasságának minden részletét elmesélte. Elárulta, hogy azért próbálták ki a nyitott kapcsolatot, mert boldogtalanok voltak egymás mellett, ahogy ír arról is, mennyire féltékeny volt felesége és Tupac Shakur barátságára, továbbá kiderül, hogy egy időben szerelmes lett a színész Stockard Channingba.

A könyvben helyet kap az az időszak is, amikor a feleségével való szakítása után Trinidadra látogatott, hogy részt vegyen egy spirituális utazáson és kipróbálja a tantrikus szexet. Korábban egy interjúban arra a kérdésre, hogy mi tenné őt boldoggá, a hárem szóval válaszolt. Trinidadon pedig teljesült a kívánsága, ugyanis huszonöt nővel sikerült szexelnie, miközben végig tudatmódosító szer hatása alatt állt.

Öklendezés

Ugyanebben az életrajzi könyvében írt arról, hogy első szakítása után pszichoszomatikus tünetei alakultak ki. Tizenhat éves volt az első komoly kapcsolata idején, ami azért ért véget, mert kiderült, hogy a lány megcsalta a színészt. A hűtlenség annyira megviselte, hogy Smith ezután a szexbe menekült. Elmondás szerint szinte minden nővel lefeküdt, aki szembe jött vele az utcán, és akivel csak lehetősége adódott. Lelkileg azonban annyira megviselte a szakítás, hogy fizikai tüneteket kezdett produkálni: leírja, hogy orgazmusa után rendszeresen öklendezett, néha pedig el is hányta magát.

Szexfüggőség

Még 2018-ban osztotta meg a Red Table Talk nézőivel Jada Pinkett Smith, hogy kilencévesen nagymamája megtanította, hogyan kell önkielégítést végezni, ezt követően pedig volt időszak, amikor napi ötször is magához nyúlt, ami miatt szexfüggősége alakult ki. Szerinte többet kéne foglalkozni társadalmi szinten ezekkel a gondokkal, ahogy azt is kifejti, problémásnak tartja, hogy nincs elég kutatás vagy felmérés a témával kapcsolatban.

Négy hónapon keresztül minden nap ittunk, és naponta többször szexeltünk

— emlékezett vissza a párkapcsolatuk első időszakára Will Smith, Oprah-nak pedig úgy fogalmazott, azt érezte, kétféle kimenetele lehet a kapcsolatuknak: vagy sikerül kielégítenie szexuálisan Jada Pinkett Smith-t, vagy belehal a próbálkozásba.

A félmeztelen fotó

A házaspár kisebbik közös gyereke, Willow Smith is több alkalommal téma volt az interneten, például amikor szüleivel való viharos kapcsolatáról vagy arról nyilatkozott, hogy leborotválta a haját, miután apja nem tartotta szem előtt az ő érdekeit. Ez még akkor történt, miután alig tízévesen berobbant a Whip My Hair című számával. Egy másik alkalommal arról számoltak be Jada Pinkett Smith-szel, hogy majdnem rászánták magukat a brazil fenékfeltöltésre, azaz egy szépészeti beavatkozásra, ami megemeli a feneket. Végül az utolsó pillanatban megijedtek és meggondolták magukat, később pedig rájöttek, hogy egy kis edzéssel ugyanazt az eredményt tudják elérni. 2021-ben kijelentette, hogy hisz a többszerelműségben.

Az egyik legnagyobb port a médiában Willow Smith-szel kapcsolatban nem ez, hanem egy fotó kavarta, amin még tizenhárom évesen szerepel. A kép amiatt volt problémás, mert az ágyon fekve nem egyedül pózolt, hanem a Hannah Montana című sorozat egykori szereplőjével, Moises Ariasszal, aki félmeztelen volt. Önmagában talán ártatlannak tűnne a fotó, ha nem tudnánk, hogy a színész akkor már húszéves volt. A kép első ránézésre olyan, mintha egy párt alkotnának, a korkülönbség ismeretében viszont elég bizarr látványt nyújt.

Jada Pinkett Smith később megvédte lányát és megnyugtatott mindenkit, hogy szerinte a képnek egyáltalán nincsen szexuális tartalma, és szerinte azok, akik felháborodtak, csak a saját gondolataikat vetítik ki arra. A fotó megjelenése után nem sokkal már a Los Angeles-i gyámhatóság is nyomozni kezdett az ügyben.

Az internetes troll

Will Smith középső gyereke, a huszonhárom éves Jaden Smith – azon túl, hogy szerepelt például Jackie Chan mellett A karate kölyök című filmben – leginkább az olyan zavaros kijelentései miatt ismert, minthogy szerinte a Fekete Párducban látható, rejtett Wakandához hasonló világ a valóságban is létezik, vagy hogy egy alkalommal találkozott a jövőbeli énjével, aki az időutazásról beszélt neki. Máskor pedig amiatt került címlapokra, mert olyan szélsőséges vegán étrendet alakított ki magának, hogy a szüleinek kellett közbelépniük és letiltaniuk az életmódváltásról.

A trollgyanús megszólalásai közül az egyik legemlékezetesebb, amikor 2018-ban egy zenei fesztiválon a fellépése közben Tyler The Creatorről áradozott, majd egy ponton kijelentette, hogy a rapper valójában a pasija, akivel egy párt alkotnak. A színpad szélén álldogáló zenész maga is meglepődött ennek hallatán, de valószínűleg csak tréfának nyilvánította a dolgot. Alig egy héttel később Smith egy rádióadásban mondta el ugyanezt, miszerint a rapperrel jár, amit később harmadjára is megerősített. A coming outját hevesen tagadó Tyler The Creator ekkor már őrültnek nyilvánította Will Smith fiát.