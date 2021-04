Will Smith lánya a többszerelműségben hisz

A házasságban sem hisz annyira.

Will Smith feleségének, Jada-Pinkett Smithnek van egy beszélgetős műsora a Facebookon, ez a Red Table Talk, ahol most a pár lánya, Willow Smith is feszegetett egy nehezebb témát. Mint mesélte, ő a poliamoria, azaz a többszerelműség szerint éli a magánéletét. Ez azt jelenti, hogy többekkel is lehet intim kapcsolata egyidejűleg, erről pedig mindegyik félnek van tudomása, sőt, el is fogadja ezt.

Mondjuk, te egy olyan ember vagy, aki nem akar szexelni minden percben, de a partnered meg igen. Erre mondanám azt, hogy attól, hogy nekem nincsenek ilyen igényeim, már neked se legyenek? Pont emiatt választottam a többszerelműséget, mert nem a szexualitáson keresztül közelíti meg a dolgokat. A baráti társaságomban egyedül én gyakorlom és én szexelek a legkevesebbet is.

Smith azt is elmondta, a többszerelműség azért is jó dolog, mert szabadságot ad, illetve lehetőséget arra, hogy olyan párkapcsolatot alakíthasson ki, amilyet valóban szeretne, nem olyat, amelyet a társadalom vár el tőle.

Mint mesélte, a legtöbb házasság hűtlenség miatt ér véget, az emberek nagy része pedig csak azért monogám, mert nincs más lehetősége.