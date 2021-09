Will Smith először beszélt arról, hogy nem monogám kapcsolatban élnek feleségével

Nem akarták börtönként megélni a házasságot.

Will Smith a GQ magazinnak beszélt először arról, hogy feleségével, Jada Pinkett Smithszel nyitott házasságban élnek. Már korábban is bejárta a sajtót, hogy a két színész évek óta nem monogám kapcsolatban él, például azután, amikor Pinkett Smith a saját műsorában ült le beszélgetni férjével, hogy közölje vele, hogy megcsalta. Témaként azóta sem merült fel a házasságuk interjúkban, most viszont Will Smith elmondta, felesége családjában egyáltalán nem számítanak ritkaságnak a nem monogám kapcsolatok.

Azt is elmesélte, hogy feleségével való kapcsolatának jelentős részében monogámiában éltek de azért, mert ezt választották, nem pedig azért, mert ezt látták az egyetlen tartható formának.