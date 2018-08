Will Smith fia hisz az időutazásban, és hiszi, hogy valahol egy igazi Wakanda is létezik

Jaden Smith főleg a furcsa tweetjei és összeesküvés-elméletei miatt hívja fel magára a figyelmet, pedig az utóbbi években elkezdett normális szerepeket játszani. Ott volt például a túl kevés teret kapó netflixes Get Down, ahol Smith óriási afróval asszisztált a hiphop kialakulásához, most pedig egy coming of age filmben, a Skate Kitchenben tűnt fel. Utóbbi New York-i deszkás lányokról szól, hogy Camille hogyan kénytelen titkolni a szenvedélyét anyja előtt, ráadásul a jövő héten nálunk is bemutatják a filmet.

Szóval Smith lassan, de biztosan értékelhető életrajzot rak össze, de még mindig a megszólalásai miatt érdemes igazán követni a pályafutását. Most a Huffington Post interjúzott vele, amiről nem lehetett eldönteni, hogy a színész/rapper a legzseniálisabb troll Hollywoodban, vagy túl korán beleőrült a celebéletbe. Nyilatkozott például arról, hogy simán el tudja képzelni, hogy a Fekete Párducban látott, elrejtett Wakandához hasonló világ létezik a való életben is. Szerinte az emberiségnek joga lenne tudni a mi Wakandánkról, mert sok problémára jelenthetne a fejlettebb technológia megoldást.

A Fekete Párduc fontos film, csak nem nekünk Mi nem fogjuk a bőrünkön érezni, milyen jelentősége van ennek a szuperhősnek.

Ezen felül beszélt a hotdog definíciójáról is, hogy szendvicsnek vagy hamburgernek számít-e a street food (szendvicsnek), illetve arról, hogy a jövőbeli énje beszélt neki az időutazásról, tudja a titkot, de még nem jött el az ideje.

Nem először filozofálgat a híresség az élet nagy dolgairól, de általában nem riporterek kérésére, hanem szabad akaratából teszi a saját oldalain, Twitteren vagy Instagramon. De ígérete szerint pár év múlva már nem leszünk olyan szerencsések, hogy ennyiszer lássuk, vissza fog vonulni 30 éves kora előtt.

Kiemelt kép: Josh Brasted / Getty Images