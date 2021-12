“Mozartról, anyaságról és a felejthetetlen csókról” – exkluzív interjú Létay Dórával

Gyerekkora óta írta a naplóját, részben grafomán, másrészt feszültségoldásnak is jó volt. Kilenc és fél évvel ezelőtt aztán felhagyott vele – a lánya érkezése mindent megváltoztatott benne és körülötte. Vajon mi minden történt az elmúlt majd’ tíz év alatt? Erről mesél a Jászai- és Domján Edit-díjas színésznő.

