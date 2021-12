Elengedik a marihuána adóját San Fraciscoban, hogy esélyük legyen a legális kereskedőnek a dílerekkel szemben

A marihuánaüzlet jót tesz a városnak, hiszen munkahelyeket teremt, a fogyasztók számára megteremti annak lehetőségét, hogy biztonságosan vehessenek ellenőrzött minőségű termékeket – írta közleményében Rafael Mandelman, akinek javaslátára San Franciscoban felfüggesztették a marihuánakereskedelemre kivetett adót.

Cannabis businesses create good jobs for San Franciscans and provide safe, regulated products to their customers. Now is not the time to impose a new tax on small businesses that are just getting established and trying to compete with illicit operators. https://t.co/G1wgeoh79u

