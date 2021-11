Dua Lipa lifestyle márkát hozott létre

Gwyneth Paltrow után szükségünk is van rá.

Dua Lipa mostantól életviteli tanácsokat osztogat majd mindenkinek, aki feliratkozik a hírleveire és podcast csatornájára. Új márkája, a Service 95 lényege, hogy bemutassa az érdeklődőknek a kedvenc hangjait, legyen az a művészet, közélet vagy a divat területén. Gwyneth Paltrow-val ellentétben remélhetőleg nincs tervben, hogy ő is vaginaillatú gyertyát készít, azt viszont elárulja, hogy már évek óta a családja és a barátai is tőle kérnek tanácsot, ha valamilyen programot szeretnének tervezni, akár utazás esetén is.

Az egyik kedvenc hobbim, hogy mindenről listát készítek: a kedvenc éttermek, szállások, mindenki tőlem kér tanácsot, hogy mit csináljon, ha valahová elutazik

– mondta, és azt is elárulta, hogy szeretne a fiatalok kezébe olyan eszközt adni, aminek segítségével jobban tisztában lehetnek a világ történéseivel, és amihez bármikor fordulhatnak.