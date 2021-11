Férjhez ment Dobó Ági, felvették egymás családnevét a férjével

Instagram-oldalán adta hírül Dobó Ági, hogy a hétvégén férjhez ment vőlegényéhez, Kis Csabához, és mint kiderült, a Puskás–Dallos házaspárhoz hasonlóan, ők is felvették egymás családnevét.

Saját otthonukban volt a szertartás, szűk családi körben ünnepeltek. Szándékosan tartottak kisebb esküvőt – derült ki a Secret Stories esküvői magazinból.

Egyrészt az ismét nyakunkon lévő Covid-helyzet volt az oka, másrészt pedig a családunkban is történt egy-két olyan váratlan esemény a közelmúltban, amelyek miatt úgy éreztük, nem tudnánk teljes erőbedobással, sok vendéggel, felhőtlenül bulizni idén decemberben. Végül Csabi ötlete volt az, hogy mi lenne, ha a hivatalos házasságkötést mégis most tartanánk meg, de kizárólag szűk családi körben, meghitt környezetben. Úgyhogy ez lett a kompromisszumos megoldásunk.

A családneveik előtérbe kerülése közös döntés volt:

Alapvetően én az eredeti nevemhez annyira kötődöm, hogy szerettem volna megtartani, viszont egyúttal a Kis névre is vágytam, mert van számomra valami plusz töltete. Ebben nyilván közrejátszik, hogy a két közös fiunk neve is ez, így a kis családunkban eddig én voltam az egyetlen, akinek más volt a vezetékneve. Így most már ez is összeköt négyünket. Csaba számára sem volt kérdés a közös vezetéknév, miután rájöttünk, hogy ő is felveheti az én nevemet.