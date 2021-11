Harry Styles szépségmárkát alapított, körömlakkokat és kozmetikumokat árul majd

Pleasing néven dobja piacra termékeit.

Miután Rihanna bejelentette, hogy sminkmárkát hozott létre Fenty néven, egyre több és több híresség állt elő saját márkájával, természetesen hasonlóképp a szépségiparban. Lady Gaga, Selena Gomez, Millie Bobby Brown, nemrég pedig Jennifer Aniston is bejelentette, hogy bőr és hajápolási termékeket dob piacra.

Nagyon úgy néz ki, hogy Harry Styles is követi ezt a trendet, ugyanis a napokban mutatta be új, Pleasing nevű márkáját, amivel körömlakkokat és mindenféle kozmetikumot értékesít majd. A koncepció szerint a márka uniszex, amit a kampányfotókon látható férfi és női modellek is jeleznek. Ez már csak azért sem olyan meglepő, mivel nemrég a Vogue-címlapján szerepelt estélyiben, és arról beszélt, mennyire fontosnak tartja a divatot és öltözködést, valamint a sminket, mint önkifejezési formát. Most pedig a Dazed magazinnak számolt be arról, melynek címlapján is ő látható: