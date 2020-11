Harry Styles lett az első férfi címlapsztár a Vogue történetében

Ez aztán mérföldkő.

Az amerikai Vogue magazin decemberi címlapsztárja Harry Styles lett kisebb meglepetésre, ami azért nagy szó, mert férfi egyedül még nem szerepelt a lap tetején 1892-től tartó fennálása óta – számolt be minderről a JustJared. Nem is olyan rég persze Hailey Bieber mellett Justin Bieber is megjelent a címlapon, de az páros fotózás volt, most csak Styleson van a fókusz.

Van néhány kép is erről:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Vogue (@voguemagazine) által megosztott bejegyzés

Kiemelt kép: Vogue