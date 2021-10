ByeAlexet rendkívül szórakoztatja, hogy a kommentelők pirosra lakkozott körmén háborognak

Az biztos, hogy eléggé megosztotta a követőit a feltűnő szín.

Az énekes már jó ideje festeti a körmét, de eddig inkább a fekete-fehérrel próbálkozott. Már amiatt is többször betámadták a kommentelők, de leszögezte, hogy nem érdekli mások véleménye. Annyira nem, hogy most egy kifejezetten nőies színt is bevállalt.

jaj most mi lesz

– írta új manikűrjét megmutató posztjában ByeAlex, aki azonnal kapta is a beszólásokat. Ezekre viszont nemcsak hogy számított, de kifejezetten várta is.

Egyszerűen jobb a napom, ha ezeket a kommenteket olvasom. Tudom, hogy valakiket idegesít, de én odavagyok értük

– válaszolt az egyik őt támadó kommentelőnek az X-Faktor mentora.