ByeAlex az elmaradt koncertjéről: Azt hiszem tartok ott, hogy ne basszanak át

ByeAlex és zenekara szombaton Bánkon léptek volna fel, ám a rajongók hiába várták a koncertet. Az énekes és csapata ugyan megérkeztek a helyszínre és készültek is az eseményre, de a technikai feltételek nem voltak adottak ahhoz, hogy olyan minőségben zenéljenek, amit nyújtani szoktak, ezért úgy döntöttek, hogy kihagyják a fellépést.

ByeAlex erről a közönségét is tájékoztatta a közösségi oldalán, ám a szervezők hárították a felelősséget, a rajongók pedig felháborodva kommenteltek, így az énekes egy hosszú posztban részletezte az okokat.

Én teljesen őszintén, és elnézést kérve megfogalmaztam, hogy igazából a szervezőbrigád, akik az esemény hivatalos oldalán keresztül gusztustalanul uszítják ellenem az embereket, nem tettek eleget egy rakás pontnak, ami a szerződésünkben ott állt benne sorban! Ezeket nem szeretném részletezni, mert nagyon hosszú, szakmai, és unalmas lenne a laikus szem számára. Még magam is unnám felsorolni. Nem mi nem voltunk ott időben és nem az én stábom nem egyeztetett a szervezőkkel, akik az utolsó pillanatokig lódítottak vagy értetlenkedtek

– kezdte az énekes.

Azt hiszem tartok ott, hogy ha már odaviszem a cuccaimat, a stábomat, a zenekaromat, és a dalaimat, akkor elvárhatom azt is, hogy ne basszanak át, mert pontosan azért vagyok ilyen amilyen, mert én nem csak magammal szemben de a közönségemmel szemben is maximalista vagyok! MERT SZERETEM ŐKET! Az elmúlt 10 évben most az EGYSZER mondtam vissza koncertet technikai okok miatt. Összesen életemben kb. ez a harmadik koncert amit nem teljesítettem. A többi mind fizikai okok miatt nem valósult meg, és szinte mind pótlásra került, ha volt rá lehetőség! Egyébiránt többszáz koncertet nyomtam le az elmúlt években maradéktalanul, és valódi szeretettel, rengeteg esetben úgy, hogy fizikai fájdalmaim voltam, csak én nem nyávogok nyavajákról meg párkapcsolatokról a magyar sajtónak, mint az itthoni legtöbb ismert ember!