Mocskos zoknit ragasztottak az arcukra a maszkellenes fiatalok

A szabályokat akarta kijátszani, de valójában csak magának ártott az a testvérpár, amelyik zoknit szigszalagozott az arcára maszk helyett. Jemima Merkle még augusztusban osztott meg egy fotót magáról és feltehetően a testvéréről, amint az arcukra ragasztott, megkérdőjelezhető tisztaságú zoknikkal néznek a kamerába. A fotó leírásában azon örömködnek, hogy milyen jól átverték a Walmart bevásárlóközpont biztonsági őrét, aki még meg is köszönte nekik, hogy maszkot hordanak.

I have been devastatingly owned by this guy taping socks to his and his sister’s face and going out in public pic.twitter.com/RqQt78i7sg

— Mark Gongloff (@markgongloff) September 29, 2021