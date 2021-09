Rúzsa Magdi: Minél előbb be kell feküdnöm a kórházba

Múlt héten derült ki, hogy Rúzsa Magdi és férje hamarosan szülők lesznek, ám azonnal három gyerekkel kell megbirkózniuk. Az énekesnő akkor elmondta, hogy a babák természetes úton fogantak és párjával mindketten nagyon örülnek a dolognak, hiszen nagy családot akartak. Ennek ellenére persze vannak olyan dolgok, amiktől tart, ilyen például az etetés logisztikája, és arra is felkészült, hogy nem tud olyan aktív lenni majd, mint egy egygyerekes kismama.

Most még az elején nem érzékelem, hogy bármit máshogy kellene csinálnom, de ahogy halad előre az idő, lehet, hogy szeptember végétől nekem már sokkal jobban oda kell figyelni. Gyanítom, hogy sokkal többet kell feküdnöm. Amíg egy másik várandós nő még a szülés előtt is elmehet vacsorázni, addig én egyrészt nem fogok beférni sehova, másrészt ez nem így fog kinézni. Nekem minél előbb be kell feküdnöm a kórházba