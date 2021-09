Oláh Gergő elárulta ötödik gyereke nevét

Feleségével a szülőszobán döntöttek a dologról.

Az énekes június végén beszélt először arról, hogy feleségével ötödik gyereküket várják. Nem sokkal később azt is megosztották, hogy ismét kislányuk születik, aki szeptember 2-án világra is jött.

Oláh Gergő felesége másnap Instagram-történetben tudatta a hírt, de most az énekes is beszélt a család bővüléséről egy Facebook live-ban. Leszögezte, hogy nem szeretnének ezzel haknizni egyetlen újságban sem, ezért nem is nyilatkoznak a témában, de a saját rajongóival szerette volna megosztani a dolgot.

Oláh Gergő az élő bejelentkezésben azt is elárulta, hogy harmadik kislánya az Oláh Holli nevet kapta, ami csak az utolsó pillanatban dőlt el. Feleségével a kórházban húztak sorsot, így ütötte ki a Holli név a még esélyes Emilit.