Szeptember 25-től indul a Dancing with the Stars új évada, változik a zsűri is

A tavalyi győztes pedig háttérműsort fog vezetni.

A Dancing with the Stars második évadának versenyzőit már lehet ismerni egy ideje, most a TV2 sajtóközleményben azt is jelezte, hogy továbbra is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András vezetik majd a műsort. A zsűri összetétele azonban változik: Schiffer Miklós helyét Bereczki Zoltán veszi majd át.

Molnár Andrea, Ördög Nóra és Kováts Gergely Csanád maradnak.

Az biztos, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen nagyon sok szempontot figyelembe véve kell értékelnünk egy korántsem egyszerű műfajban. A versenyzők mind a nagyközönség előtt élő emberek, így azt gondolom, valamilyen formában érteniük kell a történetmeséléshez, meg kell tudniuk szólítani a közönségüket. Az a kérdés, kinek sikerül majd érzelmet kifacsarni és megértetnie magát a táncon, egy-egy produkción keresztül. Ez pedig nem egyszerű, hiszen megvannak mindenkinek a maga adottságai és ezáltal akár korlátai, de éppen ezért én a szándékot, a szorgalmat, az alázatos munkát is figyelni és értékelni fogom

– mesélte Bereczki.

A show szeptember 25-én indul, lesz háttérműsor is, amit a tavalyi győztes Gelencsér Tímea fog vezetni.