Beyoncé Audrey Hepburn és Lady Gaga után felvehette a Tiffany & Co. 120 karátos gyémánt nyakláncát

Jay-Z-vel az ékszermárka arcai lettek.

Jay-Z és Beyoncé szerepel a luxus ékszermárka, a Tiffany & Co. legújabb kampányában. A fotókon egy Jean-Michel Basquiat festmény mellett álldogálnak, Beyoncé pedig azt a 120 karátos sárgagyémánt nyakláncot viseli, amit a világon előtte összesen hárman hordtak, beleértve Lady Gagát és Audrey Hepburnt is. A fotók mellé készült egy videó is, melyben Beyoncét zongorázás közben kamerázza férje, aki a festőhöz hasonló frizurát visel.

The Carters for Tiffany & Co. #AboutLove #TiffanyAndCo

A videó után pedig mutatjuk a róluk készült fotót: