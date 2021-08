Ariana Grande most először posztolt fotót férjéről az esküvőjük óta

Közel három hónap telt el azóta.

Ariana Grande májusban, titokban házasodott össze barátjával, a huszonöt éves ingatlanügynök Dalton Gomezzel. Május közepén osztott meg néhány fotót a ceremóniáról és az esküvői ruhájáról, ennél többet azonban nem árultak el az eseményről, ahogy a párkapcsolatukról sem igazán osztottak meg túl sok információt. Ezt jól bizonyítja az is, hogy az esküvő, majd az azt követő nászútjuk után csak most, augusztus végén posztolt pár fotót férjéről, amit ebben a lapozgatós bejegyzésben, néhányat lapozva meg is lehet tekinteni: