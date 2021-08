Nagy bajban a New York-i metrósofőr, aki engedte vezetni a barátnőjét

Akár börtönbe is kerülhet az a New York-i metróvezető, aki pénteken nem csak beengedte a barátnőjét a vezetőfülkébe, de több állomáson keresztül át is adta neki a szerelvény irányítását.

Keresi a rendőrség a 28 éves Dominique Belgrave-t, aki pénteken Instagramon és a Facebookon is megosztott magáról fotókat, amiken egy metrószerelvényt vezet Brooklynban – írja a New York Post. Az MTA metróvállalat alkalmazottai közül többen is lementették a képeket és feljelentést tettek. A képekből kiderült, hogy a nő három megállónyi távon vezette a szerelvényt és a 32 éves Terrell Harrissel volt a vezetőfülkében. A hatóságok egyelőre vizsgálják, vádat emeljenek-e a férfi ellen, ezért ki akarják hallgatni Belgrave-t. A férfi 11 éve dolgozott a metrótársaságnak, de Craig Cipriano a vállalat igazgatója azt nyilatkozta, szeretné megnyugtatni az utasokat, hogy Harris nem dolgozik már a cégnél, többé nem vezet szerelvényeket.